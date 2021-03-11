城大設施換拍卡門鎖 學生會憂成監控工具 校方：為建構智能校園

副校：智能鎖可免泄密碼

城大副校長（學生事務）陳漢夫周一（8日）向教職員及學生發出題為「城大建構智慧型校園」的電郵，稱將積極建構智慧型校園，包括在共享設施上使用智能門鎖以代替傳統門鎖，而智能門鎖的優點包括減低密碼外泄風險、避免已離職人員進入房間、減低因遺失門匙而衍生的費用等。校方又稱，現時本港多間大學已於學生會及其他設施使用智能門鎖，包括理大、浸大、科大等，電子門鎖制度符合香港相關法律，除執法部門的合法要求外，不會向第三者提供個人資料。

學生會署理會長林穎曦稱，據其了解，全校不同辦公室、課室均要換上電子鎖（意指智能門鎖），更換後只有獲授權的學生及人員才可「拍卡」內進，校方亦會存取學生的出入紀錄，批評這一年來校方已突然增加保安巡查次數，閉路電視已達「零死角」，校方如再要求拍卡記錄學生行蹤，無疑令校園成為監獄，「4點做咗咩、6點做咗咩，學校比我哋自己更加清楚」。

學生會函校董校長求撤回不果

城大學生會室及其屬會辦公室目前採用密碼門鎖。林穎曦說，校方原定昨日起安裝電子鎖，惟學生會及屬會昨回去辦公室時，未見校方派員安裝。他說，學生會及多個屬會均十分反對校方的計劃，並曾聯署要求校方撤回，又於上周六（6日）致函校董會主席黃嘉純及校長郭位。他說，校方雖稱會跟進信件，惟翌日即發電郵給全校師生宣布實行計劃，對此感到十分遺憾。他說，學生會仍在商討是否採取更強硬行動，但擔心有關行動反而會令外界對校方施加更多壓力，繼而更強烈打壓學生會及屬會，故要謹慎考慮。