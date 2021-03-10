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2021年3月10日星期三
語文同樂 第496期
DSE歷史科審題會 教局被指加入4成員 當局未回應名單真確 稱違保密可判囚
嶺大：探討大灣區合作辦學 年底加快商討
教協：逾半教師曾遇職場欺凌 七成稱機制未妥善處理
生活關鍵詞：命運
生活關鍵詞：人命天定？ 天命由心？
第一印象：豆腐
古文化談：不同文化中的月事
視聽之娛：女戰士尋龍記
文字定格：說霧
人物例子庫：“他要先是自己，才能以他的生命實踐，成為家族的一則故事。”
文字發酵：力求上進
參考答案
News feed：COVID vaccination
News feed：''One-cent-per-bottle''
Answers, News feed
Infographic：Democracy Index
Grammar：Modal verbs
Answers, Grammar
Comic：Charles Dickens, the talented storyteller
Story：Fair distribution
Answers, Story
Horizon：Unique sports in the world
Answers, Horizon
News Quiz：
文字發酵：力求上進
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【明報專訊】寫作卷100分滿分，50分及格，為什麼我每次偏偏只有49.5分？可能只是因為一個錯別字——錯字每個扣0.5分。別小看這0.5分，它可是決定了大家今天會否多份功課（謄文）呢！
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DSE歷史科審題會 教局被指加入4成員 當局未回應名單真確 稱違保密可判囚
嶺大：探討大灣區合作辦學 年底加快商討
教協：逾半教師曾遇職場欺凌 七成稱機制未妥善處理
生活關鍵詞：命運
生活關鍵詞：人命天定？ 天命由心？
第一印象：豆腐
古文化談：不同文化中的月事
視聽之娛：女戰士尋龍記
文字定格：說霧
人物例子庫：“他要先是自己，才能以他的生命實踐，成為家族的一則故事。”
文字發酵：力求上進
參考答案
News feed：COVID vaccination
News feed：''One-cent-per-bottle''
Answers, News feed
Infographic：Democracy Index
Grammar：Modal verbs
Answers, Grammar
Comic：Charles Dickens, the talented storyteller
Story：Fair distribution
Answers, Story
Horizon：Unique sports in the world
Answers, Horizon
News Quiz：
DSE歷史科審題會 教局被指加入4成員 當局未回應名單真確 稱違保密可判囚
嶺大：探討大灣區合作辦學 年底加快商討
教協：逾半教師曾遇職場欺凌 七成稱機制未妥善處理
生活關鍵詞：命運
生活關鍵詞：人命天定？ 天命由心？
第一印象：豆腐
古文化談：不同文化中的月事
視聽之娛：女戰士尋龍記
文字定格：說霧
人物例子庫：“他要先是自己，才能以他的生命實踐，成為家族的一則故事。”
參考答案
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News feed：''One-cent-per-bottle''
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Infographic：Democracy Index
Grammar：Modal verbs
Answers, Grammar
Comic：Charles Dickens, the talented storyteller
Story：Fair distribution
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Horizon：Unique sports in the world
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News Quiz：
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