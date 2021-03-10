教育
語文同樂 第496期

文字發酵：力求上進

【明報專訊】寫作卷100分滿分，50分及格，為什麼我每次偏偏只有49.5分？可能只是因為一個錯別字——錯字每個扣0.5分。別小看這0.5分，它可是決定了大家今天會否多份功課（謄文）呢！

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