嶺大：探討大灣區合作辦學 年底加快商討

消息稱有意辦分校 未有時間表

嶺大2019年2月曾稱「暫未考慮在大灣區開設分校」，據消息人士稱，目前校方有意辦大灣區分校，但屬初步想法，未有具體時間表及地點，會繼續推動大灣區研究項目，如2019年與華南理工大學成立「粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心」亦陸續發布調查結果。

深圳大學構思到港設分校

研究學生校園示威問題

同樣在北京出席兩會的深圳大學校長李清泉，早前透露香港大學在深圳等校區正在建設或籌備建設，及建議內地和香港高等教育應「雙向流動」，深圳大學將籌劃在香港設立校區。

李清泉昨接受港台訪問稱，正構思到香港設立分校，目前未有具體方案。他認為香港與內地在大灣區高等教育交流較單向，主要是香港的大學到內地辦學，又或內地學生到港就讀，遠遠不足協同發展，建議促進雙向交流。至於校方如何處理學生在校園就社會議題發聲，他稱計劃仍在設想階段，會認真研究，希望分校可增加香港對內地高校了解，並提供國際化學習氛圍，培養學生獨立客觀思維。倘校內出現遊行示威，李清泉相信內地高校要考慮這可能出現的情况，校方要獲特區政府支持，並在憲法、法律框架下維護校園正常秩序。

其餘大學情况，浸大及中大早年已在大灣區辦學，而城大、科大、理大及公大亦在籌備中，當中科大進展最快，科大（廣州）預計明年9月開學。