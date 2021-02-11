DSE歷史科審題會 教局被指加入4成員 當局未回應名單真確 稱違保密可判囚

審題會最少5人組成

根據考評局網頁資料，各科目設審題委員會，負責擬定DSE試卷及草擬評卷參考，一般最少由5個職位組成，包括一名試卷主席、兩名審題員、一名擬題員，以及考評局負責該科的科目經理。本報接獲匿名投訴，並附上今年DSE歷史科審題委員會其中4人名單。投訴人稱，4人由教育局提名加入，當中包括教育局官員。

教局：考評局已採納建議

包括請教局專家參與

教育局回覆查詢稱，因應去年DSE歷史科卷一考試出現偏離課程及評估指引的試題後，考評局已採納其內部調查和教育局專責小組的建議，制定一系列措施，以改進DSE擬題程序，包括邀請教育局的課程專家以當然委員身分參與各審題委員會，「務求考評能配合課程的宗旨及目標」。

考評局回覆稱，根據考評局內部檢討及考慮教育局專責小組建議，將由2022年DSE起落實多項措施改善DSE擬卷機制，包括委任教育局課程專家以當然委員的身分，參與所有甲類科目的審題委員會。

考評局又表示，審題委員會成員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師或校長、課程及學科專家等。

考評局及教育局均稱審題委員會工作屬高度機密，成員任命及相關資訊必須保密，重申任何人違反《香港考試及評核局條例》有關保密的條文，一經定罪可判罰款及監禁6個月。