DSE歷史科審題會 教局被指加入4成員 當局未回應名單真確 稱違保密可判囚

【明報專訊】去年中學文憑試（DSE）歷史科DQ試題引發軒然大波。本報接獲匿名投訴，指控教育局操控今年的DSE歷史科、負責出卷的審題委員會，稱「一半以上的人都是教育局的人」，並披露其中4名成員人選，其中兩人是教育局人員。考評局及教育局昨回覆查詢，未有回應名單是否真確，但強調考評局工作屬高度機密，任何人違反考評局條例的保密條文，一經定罪可判罰款及監禁。
審題會最少5人組成
根據考評局網頁資料，各科目設審題委員會，負責擬定DSE試卷及草擬評卷參考，一般最少由5個職位組成，包括一名試卷主席、兩名審題員、一名擬題員，以及考評局負責該科的科目經理。本報接獲匿名投訴，並附上今年DSE歷史科審題委員會其中4人名單。投訴人稱，4人由教育局提名加入，當中包括教育局官員。
教局：考評局已採納建議
包括請教局專家參與
教育局回覆查詢稱，因應去年DSE歷史科卷一考試出現偏離課程及評估指引的試題後，考評局已採納其內部調查和教育局專責小組的建議，制定一系列措施，以改進DSE擬題程序，包括邀請教育局的課程專家以當然委員身分參與各審題委員會，「務求考評能配合課程的宗旨及目標」。
考評局回覆稱，根據考評局內部檢討及考慮教育局專責小組建議，將由2022年DSE起落實多項措施改善DSE擬卷機制，包括委任教育局課程專家以當然委員的身分，參與所有甲類科目的審題委員會。
考評局又表示，審題委員會成員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師或校長、課程及學科專家等。
考評局及教育局均稱審題委員會工作屬高度機密，成員任命及相關資訊必須保密，重申任何人違反《香港考試及評核局條例》有關保密的條文，一經定罪可判罰款及監禁6個月。