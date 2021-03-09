千間申全校復課 多屬幼園補習校

教聯調查：近四成半教師願打疫苗

學校教職員昨被列入新冠疫苗優先接種群組，教聯會上月底以問卷訪問1532名教師，六成是中小學教師、兩成半是幼稚園教師，其餘是大專院校或退休教師等。調查稱近四成半教師願接種疫苗，三成則不願意，教師年齡愈高，愈願意接種疫苗。願打針的教師之中，56%選擇國產科興疫苗，約兩成擬接種BioNTech疫苗。

在決定打針與否或選擇疫苗前，近九成教師考慮疫苗副作用，77%關注疫苗有效度，六成半考慮個人身體狀况。不過六成教師認為政府提供的疫苗資訊不足，有教師稱未能全面判斷接種疫苗與否。

教聯會表示，部分教師對接種疫苗抱觀望態度，促當局定期公布疫苗接種人數、打針後不良反應等資訊，並向藥廠收集疫苗數據，讓市民掌握更多資訊。教聯會亦建議當局安排醫護人員到校為願意接種的教職員打針，「為師生早日恢復正常校園生活創造有利條件」。