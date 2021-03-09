幼園內地教師交流 下學年研視藝或體能 曾參與校：港場地細 新設計活動未必合用

本學年共8內地教師來港

去年曾掀內地教師獲推薦赴港任「教學指導教師」，教育局其後表示，一直稱他們為「內地專家教師」或「內地交流人員」。當局昨日發給幼稚園的通函，提及「內地與香港教師交流及協作計劃」，一律以「內地專家教師」統稱。疫情下幼稚園多次停課，教育局昨回覆本報稱，本學年計劃如常進行，共有8名內地專家教師來港，又稱在2018/19至2020/21學年，共有136間幼稚園參加計劃。

內地教師參與備課觀課 不教學

通函羅列教育局提供2021/22學年「校本支援服務」各項資料，包括「內地與香港教師交流及協作計劃」，供幼稚園申請。據簡介，新學年有兩研習範圍，包括加強教師認識幼兒美感發展、提升教師在藝術及創意範疇專業能力；或設計體能活動，助幼兒發展。支援計劃為期一年，內地專家教師會定期駐校，與本地幼稚園教師共同備課、課後討論等，內地教師會觀課，但不會在課堂教學。

有校長稱內地數學深 如港小學

有幼稚園校長稱學校數年前曾參與計劃，獲教局分配一名數學、來自黑龍江的教師駐校，每周一至兩天在校備課、觀課。該名校長稱，「內地幼稚園的數學課程好深，層次等於香港的小學」，舉例本港幼稚園K3教單位加數、簡單圖形，但內地課程已涉獵進位加數、錐體，認為兩地課程未必「配對到」。

該名幼稚園校長稱會因應學校來年方向、教師需要，挑選校本支援服務，不局限一定要參與計劃。

中華基督教青年會上水幼稚園在2018/19學年參與計劃，冀促進教師在體能課堂的教學。校長何惠芳說，本港幼教師訓課程沒有針對教授幼兒體能的內容，而她以往聽聞內地體育培訓出色，故當時參與計劃。何說，內地教師每周來校一次，與該校教師共同備課，思考如何以遊戲訓練學生體能、不同階段的幼兒有何體能技巧要學習等，課後亦會檢討教學，內地教師「在課堂只做觀察者，不會參與」。

指內地教師須留校舍 發揮空間小

不過何說礙於該校設於公共屋邨的校舍太小，倘學生要活動就要到附近的屋邨運動場，惟因保險問題，教育局希望內地教師盡量留在校舍。她又說，內地有較大場地讓學生活動，致內地教師設計的活動未必適合學生在本港較小的校舍參與，內地教師在其校發揮空間有限。她說下學年擬參加其他校本支援服務，冀推行「自由遊戲」促進幼兒學習。