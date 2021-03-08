教育
常識學堂 第204期

互動專區：空中瑜伽

【明報專訊】社交媒體及網上經常有女生做空中瑜伽的照片，看着她們單單使用一塊布，就能吊在半空做出各種動作，姿態優美，令我十分嚮往。心動不如行動，我最近就報名試上一堂空中瑜伽課，挑戰自己。

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