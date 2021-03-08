教育
常識學堂 第204期

新聞解碼：紙飲管循環再造

【明報專訊】隨着大家環保意識提高，坊間不少食肆轉用紙飲管以取代膠飲管，但紙飲管長時間浸在飲料後會容易濕透變霉。最近有港商便改良紙飲管，不但更實用，還可循環再造。

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