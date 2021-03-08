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2021年3月8日星期一
通通識 第698期
11%港生願內地升學8年低 六成稱因政治環境 學友社：氣氛印象影響
明報升學展 顧問：查詢倍增 家長：在港讀書限制思想自由
再培訓局課程授職場技能 助青年就業
時事懶人包：疫苗護照 COVID-19 vaccine passport
時事點對點：山火去年燒逾「47個維園」
時事點對點：港人口淨移出人數近4萬
Data解密：航空寒冬
生活看通識：大熊貓
中外人物：新西蘭總理阿德恩
Road to 5**：Waiting time for public housing averages 5.7 years
每周焦點：荃灣21廈污水渠駁雨水渠 海濱長年惡臭
天體物理學：探索宇宙
STEAM人物：宇宙有多大？
新聞解碼：紙飲管循環再造
Mindmap答案
偵探M.A.D. 疫下跟同學相處
濕地居民：昆蟲的翅膀
互動專區：空中瑜伽
時事點對點：港人口淨移出人數近4萬
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【明報專訊】新聞撮要
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11%港生願內地升學8年低 六成稱因政治環境 學友社：氣氛印象影響
明報升學展 顧問：查詢倍增 家長：在港讀書限制思想自由
再培訓局課程授職場技能 助青年就業
時事懶人包：疫苗護照 COVID-19 vaccine passport
時事點對點：山火去年燒逾「47個維園」
時事點對點：港人口淨移出人數近4萬
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中外人物：新西蘭總理阿德恩
Road to 5**：Waiting time for public housing averages 5.7 years
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STEAM人物：宇宙有多大？
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偵探M.A.D. 疫下跟同學相處
濕地居民：昆蟲的翅膀
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明報升學展 顧問：查詢倍增 家長：在港讀書限制思想自由
再培訓局課程授職場技能 助青年就業
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時事點對點：山火去年燒逾「47個維園」
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天體物理學：探索宇宙
STEAM人物：宇宙有多大？
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