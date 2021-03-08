明報升學展 顧問：查詢倍增 家長：在港讀書限制思想自由

不少家長昨偕子女參與活動，家長周先生說本港將有通識科改革等多項教育政策改動，就讀中三的幼女將首批受影響。他去年已因覺得社會氣氛不利學習，安排長女到外國讀高中，將來亦擬送幼女離港就學。他稱擔心本港大學噤聲、趨內地化，損害學生的批判思考及競爭力，就算幼女能應付中學文憑試（DSE），都會送她到外國升學。

家長：超級多朋友因社會情况送子女升學

另一家長周先生帶同10歲兒子到場了解升學資訊，他與妻子持BNO，擬待兒子升中時舉家以BNO簽證移居英國。他說，身邊「超級多」朋友因應本港社會情况，打算移民或安排子女海外升學。

前年在本地大學歷史系畢業的徐先生說，鑑於本港經濟及政治前景不明朗，打算到外國修讀多一個學士或碩士學位，「開吓眼界」之餘亦冀在外地發展。澳洲及加拿大均放寬港人在當地大學畢業後的工作及移民政策，徐先生說心儀到上述兩國就學，他亦有朋友擬到海外工作或讀書。

教育顧問：不少家長趕住走 為居留多於讀書

Aston Education資深教育顧問陳紀同說，以往因照顧問題，學生較少在小學階段隻身到外國讀書，惟英國推出BNO簽證移居英國計劃後，很多人擬帶同子女全家移民，推前學生海外升學年齡，有家長甚至為手抱嬰兒查詢到外國讀書事宜。陳又說不少家長「趕住走」，不介意子女插班或就讀非最心儀的學校，他覺得家長「想過去有個居留（權），多過想去讀書」。