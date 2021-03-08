11%港生願內地升學8年低 六成稱因政治環境 學友社：氣氛印象影響

升學內地台灣意欲 同跌4百分點

學友社每年同期調查港生對內地及台灣升學意向。今次於去年12月至今年2月問卷調查1700名應屆DSE考生。前往內地及台灣的意欲同減少4個百分點，往內地更是自2014年的新低，只有11%受訪者考慮；有意赴台灣升學比率由2020年30%的高峰，下降至2021年的26%（見表）。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，不去內地升學的同學大部分受氣氛、印象影響，加上近一年疫情令他們缺少親身接觸內地，沒機會結識內地同學，問卷結果亦反映不考慮同學憂「難以融入當地」的比率較2020年升4百分點至四成。

調查內「會考慮內地升學」比率2020、2021年均下降，但2020年經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」報讀內地院校，按年升約14%。吳寶城稱，過去同學表態去內地升學，最終卻未必付諸實行，然而目前環境下，仍在調查表達有意內地升學的同學，「意志堅定、清晰」，數據更反映真實去內地的情况。

願內地升學中六生：

不夠分本港讀法律 報內地大學

有意內地升學的中六生Gigi預計DSE成績最佳5科約18分，不足以考入本港大學讀心儀的法律系，故會報讀內地大學。她稱，去內地讀書主要擔心與家人朋友分隔兩地，以及跟不上理科成績。

留台放寬 九成人稱增赴當地意欲

調查亦新增問題，問及相關政策對學生往兩地發展的影響。逾六成學生表示，政府施政報告推出大灣區發展政策，如大灣區青年就業計劃等，增加他們往大灣區發展的意欲。而台灣放寬港澳畢業生的留台政策，有逾九成學生反映，增加他們到台灣發展的意欲。