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2021年3月5日星期五
語文同樂 第495期
疫下11幼園停辦 兩校新加入幼教計劃 兩校退出
周日明報升學展 顧問：每日接BNO移英查詢
嶺大智能紫光機械人 10分鐘消毒400呎
中學Last Day派「幸福箱」 涵眼藥水收音機MC筆
名家學堂：哲學眼睛看世界
名家學堂：和哲學談的那場戀愛
博看世界：從籌募活動看社會變遷
浮城光影：追憶逝水「孤味」
閱讀文言：把報酬收下吧（子路受牛）
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：演講辭：健康生活周 見解論證示例
卷二練筆：經典例子應用──陶淵明
古典今用：他痛過，所以他明白
周圍「中」：大笪地賣粥
周圍「中」：如果緣分到了……
時事中文：送草救牛
答案
人生教練：道家哲人 莊周
講故事：小心長毛蛋
創意聊天室：我要做狀元
古典今用：他痛過，所以他明白
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【明報專訊】《茅屋為秋風所破歌》——杜甫
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閱讀文言：把報酬收下吧（子路受牛）
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：演講辭：健康生活周 見解論證示例
卷二練筆：經典例子應用──陶淵明
古典今用：他痛過，所以他明白
周圍「中」：大笪地賣粥
周圍「中」：如果緣分到了……
時事中文：送草救牛
答案
人生教練：道家哲人 莊周
講故事：小心長毛蛋
創意聊天室：我要做狀元
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