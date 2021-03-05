教育
語文同樂 第495期

卷二練筆：經典例子應用──陶淵明

【明報專訊】陶淵明既有儒家的志向，又深受老莊思想的影響，在談及人生的得意、失意、人生的意義和美好的生活等主題時，皆能以其經歷及思想入文。

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