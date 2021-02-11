周日明報升學展 顧問：每日接BNO移英查詢

擬高中負笈者提早至初中

古潔雯說，海外升學學生有年輕化趨勢，部分擬在高中到英國讀書的學生，提早至初中赴英，有學生的家人亦一同移民英國以便照顧子女。她又稱，去年有中學文憑試（DSE）考生原本擬升讀海外大學的醫療學科，但疫情下多國封關，故留港在大學修讀相關學科，延至今年9月才負笈外國。

英識教育創辦人陳思銘亦會主講升學講座，他說因應本港出現社會問題，加上BNO簽證計劃，愈來愈多家長安排子女到英國升學，其中心已處理約800名學生申請，確定下學年到英國升學。他又說，本港赴英學生較多心儀物理治療、職業治療、藥劑學等醫療科目，他估計疫情改變學生志向。

《明報》海外升學資訊日2021將於周日（7日）舉行，多間海外升學機構參展提供即場諮詢服務，當日亦有7場講座，介紹英國、澳洲等國的升學及移民資訊。活動詳情及報名可瀏覽以下網址：link.mingpao.com/66892.htm