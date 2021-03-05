疫下11幼園停辦 兩校新加入幼教計劃 兩校退出

本學年3校停 一間去年9月結束

教育局稱，截至現時，本學年收到3間幼稚園停辦通知，當中一間已於2020年9月底停辦，涉及約11名學生；一間於2020年底與其辦學機構屬下學校合併，以及一間將於本學年結束後停辦，稱每年都有幼稚園考慮盈利、租務問題等因素後決定停辦。

幼教計劃收760申請 佔合資格97%

至於新學年安排，教育局2017/18學年實施幼稚園教育計劃，當局回覆新學年（2021/22學年）參加情况稱接獲約760間幼稚園新學年參與計劃，約佔合資格幼稚園97%，情况與去年相若，截至上月，其中678間（89%）已獲批，其他需遞交補充資料。

新學年有兩校加入幼稚園教育計劃，包括香港真光幼稚園（堅道）、天主教聖瑪加利大幼稚園，早前分別於校網公布消息。

據學校收費證明書，香港真光幼稚園（堅道）本學年、未加入計劃前的學費，全日班全年學費為7.8萬元，半日班為4.4萬元。而天主教聖瑪加利大幼稚園本學年學費則為半日班全年4.08萬元。

幼稚園校長兼教協理事梁秀婷稱，幼稚園教育計劃的學校獲政府承擔部分運作支出，半日制班大多免費，但全日班因非完全獲資助，故仍需收取一定學費。她稱，比起完全自負盈虧的私校，計劃內的學校獲按學生人頭資助、租金資助等，對學校財政有較大保障。

校長籲趁人口跌檢討師生比

梁秀婷稱，目前計劃內幼稚園已完成新學年收生程序及註冊，部分學校反映今年學生人數有跌，主要受出生率低致適齡人口減、移民潮、跨境生選擇不來港上學等因素影響，「學校收生情况普遍都是麻麻」，認為當局應趁人口下跌的時機，檢討資助模式及師生比例的問題，作長遠的完整規劃。