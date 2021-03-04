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2021年3月4日星期四
常識天下 第207期
筲官中六全級檢疫 難忘同學視像團年 DSE考生嘆失與同學奮鬥時光
各校設法助考生 慕德特設12日「鞏固課程」
QS學科排名升一級 港大牙醫全球第3
綠化與發展
時事議題：城市綠化好處與挑戰
時事議題：香港樹木管理
時事議題：答題指引
透視權利：缺玩樂空間 礙兒童發展
圖表拆解：最低工資 改善生活素質？
摘星拆解：封區檢測 引起持份者衝突
新聞測驗：
答案：
星級例子庫：中國傳統習俗
滑板是運動？
真假fun一fun：滑板是奧運項目
時事常識挑戰（國際）：阿聯酋探測器發現星球晨光初現
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：樂山大佛有兄弟？
時光之旅：1877年3月4日——《天鵝湖》首演
今期流行：天竺鼠車車出發
意見調查：
意見調查：
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【明報專訊】看完今期《常識天下》，我想跟編輯部說：
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筲官中六全級檢疫 難忘同學視像團年 DSE考生嘆失與同學奮鬥時光
各校設法助考生 慕德特設12日「鞏固課程」
QS學科排名升一級 港大牙醫全球第3
綠化與發展
時事議題：城市綠化好處與挑戰
時事議題：香港樹木管理
時事議題：答題指引
透視權利：缺玩樂空間 礙兒童發展
圖表拆解：最低工資 改善生活素質？
摘星拆解：封區檢測 引起持份者衝突
新聞測驗：
答案：
星級例子庫：中國傳統習俗
滑板是運動？
真假fun一fun：滑板是奧運項目
時事常識挑戰（國際）：阿聯酋探測器發現星球晨光初現
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：樂山大佛有兄弟？
時光之旅：1877年3月4日——《天鵝湖》首演
今期流行：天竺鼠車車出發
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各校設法助考生 慕德特設12日「鞏固課程」
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綠化與發展
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時事議題：香港樹木管理
時事議題：答題指引
透視權利：缺玩樂空間 礙兒童發展
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摘星拆解：封區檢測 引起持份者衝突
新聞測驗：
答案：
星級例子庫：中國傳統習俗
滑板是運動？
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