教育
常識天下 第207期

真假fun一fun：滑板是奧運項目

【明報專訊】滑板向來是街頭文化之一，故此有人認為滑板不是運動，但滑板是否真的不能成為運動？成為運動後的滑板不再是街頭文化嗎？

上 / 下一篇新聞

相關新聞