教育
通通識 第697期

時事議題：香港樹木管理

【明報專訊】本港約有170萬棵由政府負責恆常護養的樹木，其中約100萬棵樹位於人流車流高的地點。香港樹木管理的工作面對什麼挑戰和困難？政府及各持份者有何解決方法？

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