QS學科排名升一級 港大牙醫全球第3

港校16科打入全港首20名

QS公布51個學科的排行榜，本港有9間院校共171個學科上榜，其中16個打入全球首20名，包括較去年上升4位、今年全球排11的中大傳播與媒體研究；科大的材料科學亦升7位至今年全球16位。本港亦有部分學科排名下跌，理大的酒店與康樂管理跌兩位至全球第9；同校的藝術與設計則排全球20，較去年跌5位。

教資會早前額外撥款1.65億元支持八大長遠發展網上教學。QS高級副總裁Ben Sowter表示，能在網上及實體環境提供世界一流教學的大學，才是未來最成功的大學，而隨着學生對遠程教育的需求不斷增加，他認為教資會的撥款是必要投資，以確保本港大學在未來保持全球競爭力和吸引力。

教大校長張仁良說，相信疫情過後網上教學將成為「新常態」，教大已增撥資源改善網上學與教。科大表示會視排名為參考，了解自己及其他大學的表現，並掌握需完善的地方。