各校設法助考生 慕德特設12日「鞏固課程」

疫情令不少學校活動取消，陳漢明說，學校希望為同學「打打氣」，1月中為中六生舉行惜別周，學校及校友會向學生送贈文具、口罩、飲品等，又在保持社交距離下辦惜別周會，畢業班學生獲贈熊公仔及班相拼圖，不少學生感高興。他又說，在中六生最後正式上課日會預留時間，讓學生一如以往在校內拍照留念。

愛禮信中學設「打氣大會」 送印名字筆袋

迦密愛禮信中學校長何玉芬稱，疫情下應屆考生可參與的活動減少，與人關係亦增添距離，令學生感到若有所失，「個人好灰」，影響學習動力。她說校方有多項情緒支援活動，包括去年9月舉行「打氣大會」，讓中六生藉活動訴心聲、互相打氣，校方亦為每名學生訂做印有其名字及打氣字句的筆袋。

何玉芬說今年學校特意按學生學科學習需要，以小組形式為他們「拔尖補底」。該校中六生現時上半日面授課，校方為他們設自修室，准他們在另外半日在校自習，她發現主動回校的中六生比其他同學更投入溫習。