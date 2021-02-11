筲官中六全級檢疫 難忘同學視像團年 DSE考生嘆失與同學奮鬥時光

今年2月初，Boki原可於考完模擬試後與家人同聚度過新年，怎料考到第3天，有同學確診，全級須強制檢測，數日後更獲知全級學生須被隔離檢疫。隔離期橫跨新年，Boki特意約同班同學一起視像吃「團年飯」，增添過年氣氛，而家人新年間亦有致電她，更於視像中讓她為「魚蝦蟹」落注。她笑言隔離期間其實沒怎樣溫過書，下榻的酒店房間燈光本身較暗，又無法提供枱燈，每日可以專心溫書時間相當有限。

中四生活充實 停課後「好多嘢都無咗」

雖然要與家人親友分開，隔離生活對Boki而言卻是喘息的日子。她解釋，自己因考試壓力感到相當焦慮，而自去年初當局宣布停課，自己已感到相當失落，「好辛苦，好多嘢都無咗」。她說中四生活「很充實、很開心」，班上同學關係融洽，「搞好多嘢，班show、班片……全部都突然無晒」，而班上同學關係亦疏離不少。

網課學習效率氣氛大減 中五中六皆「自學」

Boki形容中五原本是吸收和學習最多知識、與同學一起「操卷」的日子，但改了網課，學習效率及氣氛大大減弱，「（網課時）無人出聲，又不知是否在聽（課）……真係知有同學無聽過書、無點讀書」。她形容中五、中六都是「自學」，而中四並無補習的她，生怕學習進度落後，從中五起已開始補習，中六起更由補一科增加至三科，「真係好擔心（DSE），好驚無大學讀」。