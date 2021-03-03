中學生學創業 製本土情懷記事簿

每頁印金句 為港人打氣

賣75元 已售60本

青年成就香港部（JA HK）今年續辦「JA學生營商體驗計劃」，參與學生組成JA學生公司，推出不同產品嘗試創業。來自協恩中學、瑪利諾修院學校（中學部）、聖保羅書院、聖若瑟書院及英皇書院的學生公司「KongNect」設計了「日常計劃本」記事簿，成員之一、協恩中學中五生林泳彤說，香港人近年積怨甚大，加上生活節奏很「chur」，認為香港是充滿集體回憶的地方，不應只忙碌工作，故於記事簿畫上不少香港街景，包括鐘樓、電車等，希望以香港元素連繫用家，提醒他們香港可以是一個快樂地方，「有好多人都同你一齊奮鬥，有好多人同你一齊去努力」。

成員鍾安澄說，記事簿從封面至120頁內頁均是團隊的原創設計，除了可用作規劃行程，讓用家訂立目標，團隊亦特意預留頁數讓用家寫上喜歡的金句，推廣蒐集金句的習慣，讓用家閒時翻閱。

成員余懿行稱，記事簿定價每本75元，目前印了220本，產品推出約一個月已售出約60本，接近回本目標一半，稍後會視銷量再定是否加印。

1200人組60公司參與網上展銷

他們的作品會於本月13日在網上展銷會出售，該展銷會共有來自75間中學共逾1200名青少年，成立約逾60間JA學生公司參展。有來自保良局李城璧中學的中四及中五學生以回收的膠樽製作伸縮雨傘「絕膠遮」，希望喚醒大眾環保的重要，並在遮套印上QR Code推廣環保資訊；另有來自聖瑪加利男女英文中小學的中四學生以香港的地標及文化象徵，設計原創的環保燈罩及港式水晶球。