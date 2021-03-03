大學生退學率2.1% 17年新高

嶺大退學率最高 計人數港大最多

根據教資會網上供查閱的統計數據，2019/20學年8間資助大學合共1804名學士「終止學業」，比率2.1%，較2018/19學年1.7%上升0.4百分點。翻查自2003/04學年紀錄，由2003至2017學年退學率維持1.2%至1.5%，在2018學年增至1.7%，至2019學年升至最高2.1%。

八大之中，2019/20學年以嶺大退學率最高，達2.6%（68人），以人數計，則以港大343人最多（見表）。

中大：最常見因轉校 港大：退學毋須交代原因

本報向大學查詢退學率上升原因，各校均指學生退學有不同理由。中大稱，學生申請終止學業的原因有多種，包括各種個人及其他原因，最常見的是轉讀本地或海外其他院校；由於學生有不同的升學選擇及考慮，每年數字或會有所變化。

嶺大稱，學生退學主要是因家庭、健康等私人理由。科大稱原因包括學業、工作或家庭等。理大稱，每個學年均有學生因個人不同原因，如個人健康、家庭因素或其他升學安排等申請退學。浸大、城大均稱學生以個人原因退學。港大稱，退學的學生毋須向校方交代原因。

此外，最新一份教資會年報顯示，2019/20學年八大的來港交流生人次有3498，較2018/19學年6787減少，相信是受去年疫情爆發所影響。