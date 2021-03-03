中學交諮詢問卷截止 料5至6月公布修訂 「新通識」6月展教師培訓

冠名會劉智鵬：可提發展前負面事

將主講「3個不平等修約」

劉智鵬稱，委員會需再檢視學校問卷，再訂新科名稱及最終課程框架等，料5、6月會完成及公布。

劉智鵬上月出席兩場「高中重新冠名科目簡介會」回應教師提問，他總結兩次經驗，認為不少教師均是對學生需前往內地考察，以及在教學內容上有疑問，例如有人問「課堂能否教負面？」劉智鵬重申，社會演進有起跌，因有不足才會有改革及向好發展，教書時可提及發展前負面的事，強調要基於事實。

劉稱，知道教師有不少憂慮需時釋除，故局方亦會主辦更多教師培訓，而他亦應邀主講「『一國兩制』下的香港」（新科3個學習主題之一）的首個學習重點，「香港問題的由來（3個不平等條約及其背景）和回歸歷程」，亦會邀請專家主講《基本法》等課題。

教局：部分局方通識教材可續用

就通識教科書，教育局昨表示，早前已指出會為重新冠名科目設立「適用書目表」，而局方編製的通識科教材，部分內容仍然切合修訂後的課程，學校可以繼續節錄採用。

教育局續稱，中、英、數3科課程內容不改動，現行課本仍適用。

4個核心科改革後減少課時，可釋放250課時，教育局鼓勵學生增修一個選修或應用學習科目。港島民生書院校長嚴志成稱，暫未知改革後大學收生的相應調節，有關調節影響中學開辦選修科或應用學習、各科教師人手調配等，希望局方盡早公布詳情。

教育局稱問卷數據尚在蒐集和整理，會從不同渠道聽取持份者意見或建議，再交予課程發展議會、考評局和轄下的委員會參考，以盡快敲定方案，以期在2021/22學年中四級起實施。