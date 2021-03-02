教協：逾九成通識教師稱新科難教獨立思考

【明報專訊】教育局就「優化高中4個核心科目」，包括通識改革後的新課程、科名、評核模式等諮詢學校，每校分別交問卷調查的期限今日結束。教協上月就4個核心科改革分別調查4科教師，其中獲273名通識教師回覆，超過九成認為新課程內容未能達至培養學生「成為能夠慎思明辨、理性思考、反思和獨立思考的人」的宗旨；93.8%認為應全部或大部分保留單元二「今日香港」的內容。
4個高中核心科目改動，以通識、中文爭議較大。教協稱，去年12月通識調查結果，93.2%認為改動為教育發展帶來負面或極負面的影響，至今年2月政府正式推出修訂文件及進行簡介會，教師意見未有扭轉，九成認為新課程未能培養學生達到慎思明辯、獨立思考等課程理念，兩次調查的教師意向清晰。
七成中文教師反對刪說話卷
至於中文科，教育局諮詢文件提出取消卷四「說話能力」，教協調查的272名中文科教師中近七成反對刪除。綜觀4科教師意見，逾八成有份教4科核心科目的教師稱沒足夠時間準備，涉及工作包括人手編配、教師培訓、教材準備等，新安排明顯操之過急。
教協稱，教師對是次高中核心科目大變動存不少質疑甚至反對意見，尤其是通識科，但在教育局現行諮詢方式下，恐怕無法如實反映業界意見。教協稱，所有課程改動均需經教育界的專業討論，而不是以「無誠意的假諮詢」迴避教育界的反對聲音。