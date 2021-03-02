教協：逾九成通識教師稱新科難教獨立思考

4個高中核心科目改動，以通識、中文爭議較大。教協稱，去年12月通識調查結果，93.2%認為改動為教育發展帶來負面或極負面的影響，至今年2月政府正式推出修訂文件及進行簡介會，教師意見未有扭轉，九成認為新課程未能培養學生達到慎思明辯、獨立思考等課程理念，兩次調查的教師意向清晰。

七成中文教師反對刪說話卷

至於中文科，教育局諮詢文件提出取消卷四「說話能力」，教協調查的272名中文科教師中近七成反對刪除。綜觀4科教師意見，逾八成有份教4科核心科目的教師稱沒足夠時間準備，涉及工作包括人手編配、教師培訓、教材準備等，新安排明顯操之過急。

教協稱，教師對是次高中核心科目大變動存不少質疑甚至反對意見，尤其是通識科，但在教育局現行諮詢方式下，恐怕無法如實反映業界意見。教協稱，所有課程改動均需經教育界的專業討論，而不是以「無誠意的假諮詢」迴避教育界的反對聲音。