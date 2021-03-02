中大學生會就任日總辭 會長：遭暗示上任會牽連其他組織 校方：從沒威嚇

校方未回應維持聲明措施否

至於中大與學生會日後關係是否維持2月25日的聲明措施，校方昨未回應。中大2月25日提出5項行動，包括要求學生會註冊為獨立社團或公司、暫停提供行政與大學場地支援等。「朔夜」會長林睿睎說，校方發聲明後，包括學生事務處在內的中大高層曾接觸內閣，暗示他們要在28日（上任前）辭職，又引述校方稱「否則會搞埋學生會代表會及其他中央學生組織」，形容校方盼將風波「冚得愈細愈好」。

林稱，內閣不少成員及親友收死亡恐嚇電話，令內閣不得不撤回參選文件。「朔夜」2月27日撤回參選宣言及政網，他稱此舉令「朔夜」的民意授權失效，需就此負政治責任全體辭職。

內閣稱收死亡恐嚇 須撤政綱

林睿睎說，中大學生會會章列明宗旨是本着民主自治精神團結同學、服務社會，但學生會日後不能再關心時事及社會，「在這紅線下，校方未來只容得下不理世事的『福利莊』」，幹事會「名存實亡」，日後無法發揮職權，故不會參與學生會補選，但他不會放棄其他為中大學生服務的機會。內務副會長何思珩期望辭職成為「破局之路」，喚起社會關注及中大成員反抗，內閣正研究法律行動回應校方決定。她又稱，「寧願大家痛罵我們『跪低』，都不要放棄對年輕人的期望及對香港未來的想像。」

「紅線下校方只容『福利莊』」

中大稱，2月25日聲明對幹事會作出的行動，完全基於該組織成員在政綱及不同場合中發表涉嫌違法及失實言論，大學為保障大學及全體員生利益，必須謹慎評估法律風險及確保行政資源適當運用。校方又說，大學成員發表意見時必須理性，互相尊重及遵守法律，絕不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為。

就學生會幹事會從缺的安排，根據中大《學生會會章》第34、62至64條，幹事會職權會暫由代表會處理，並由代表會主席出任臨時會長。代表會將委任臨時行政委員會（臨政）及各類專責小組處理行政事宜，並維持學生會的基本運作及對外聯絡。