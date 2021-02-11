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2021年3月1日星期一
常識學堂 第203期
小學校長副校加薪 教局預算未再提
城大研測室內氣溶膠殺病毒
通識改革新科兩級評分 教聯：四成教師不認同
時事懶人包：港死亡數字首超出生
時事點對點：6.3萬學生 疫下失免費午餐
時事點對點：天水圍廉租公營街市 物價僅平私營一成
Data解密：棄程式保私隱？
你識唔識：緬甸政變 公民抗命
配對題：
選擇題：
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
概念解碼：集體談判權
生活看通識：螺螄粉
每周焦點：粵港澳通關不排除須先打疫苗
小學生製港式英國MV
STEAM足迹：香港特色融入英國MV
時事常識挑戰(香港)：塔門牛闖營覓食
答案
偵探M.A.D. 跟兒童的我告別
食物的科學：蘋果浸牛奶美白
互動專區：原子筆斷墨了
STEAM足迹：香港特色融入英國MV
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【明報專訊】Honne的原裝MV以卡通人物為主角，Preface Coding師生在MV加入香港特色事物，製作成港版MV。
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小學校長副校加薪 教局預算未再提
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