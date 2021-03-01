教育
通通識 第696期

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【明報專訊】香港浸會大學榮休校長錢大康於2021年1月17日在電台節目稱，大學在反修例事件中變得混亂，源於社會事件進入大學，倘有人將社會問題推卸給教育界是非常不負責任。你認識以下大學校長嗎？

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