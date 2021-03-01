小學校長副校加薪 教局預算未再提

3年前施政報告提出 立會財委未審

小學校長副校加薪及加主任升職位的撥款申請，原定2019年財委會審議，惟同年反修例風波後，有關項目未再排入議程。特首林鄭月娥去年9月「敬師節」於facebook發帖，亦再提及兩個項目，稱教育局會在立法年度開始後，盡早向財委會提交建議，重申本屆政府重視教育，投入大量資源。

翻查近3份教育局《管制人員報告》，2019/20年度、2020/21年度帳目預算均見「理順公營小學校長和副校長的薪酬」，不過2021/22年度預算則僅提「尋求改善公營小學中層管理人手」（見表）。

葉建源斥「走數」 料通過無期

包括資小校長會、津小議會等7會聯席召集人張勇邦稱，項目獲教師專業發展專責小組支持，教育事務委員會通過，不能就此「無疾而終」，會跟進及了解校長副校理順薪酬項目，是否受疫情或其他因素影響，他認為兩項目不應分割，舉例稱增加中層人手後，副校長管理工作及權責增加，薪酬卻不調整，對學校生態及士氣不理想。

教協副會長葉建源批評當局明顯「走數」，現時仍未將相關建議帶到立法會討論，估計建議通過無期。他說，小學教師職位已全面學位化，有必要理順人事編制，包括將校長及副校長的薪酬調整至合理水平，確保相關職位有吸引力。葉說理順薪酬並非增加人工，而是將制度合理化。新冠病毒疫情影響政府財政，他認為疫下能否推行有關措施，視乎政府是否認同相關建議。

教聯會主席黃錦良說，小學將開展多項工作，包括國安教育，學校須委派有相應職級及職權教師，帶領其他教師處理。不過他說小學中層人手短缺，對學校推行相關工作造成障礙。他又說，小學校長與中學主任級教師薪酬相若，形容小學薪酬架構扭曲，造成不公平，理順薪酬非外界所想的「加人工」。黃稱，雖然現時教育出現問題，而新冠疫情仍然嚴峻，但教育工作不能停止。他說建議早應落實，促政府多與立法會議員溝通，令建議能於今個立法年度通過。

教局：疫情影響財政 須看優次

教育局回應，理順公營小學校長和副校長的薪酬以及改善公營小學的中層管理人手的建議，一直積極跟進並與業界保持溝通，並已通過立法會教育事務委員會及人事編制小組委員會，局方會繼續盡力爭取立法會財務委員會的支持。鑑於過去一年疫情影響經濟及政府財政狀况，政府及立法會必須仔細考慮各項措施優次，以回應整體社會需要。