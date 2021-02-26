教育
語文同樂 第493期

卷二練筆：經典例子應用──屈原

【明報專訊】屈原忠君愛國，卻屢遭誣陷，其〈離騷〉反映了他對楚國腐朽政治的憤慨，對自己遭受不公而無從報國的憂怨。屈原「信而見疑，忠而被謗」的經歷可以入文。

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