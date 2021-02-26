教育
語文同樂 第493期

時代沉思．掉了鼻子的官員：果戈里的批判與想像

【明報專訊】在英國讀書的時候，星期日的早上總會在宿舍一邊喝咖啡一邊做一件事，就是看電視學俄文，雖然現在只剩下一句俄文的記憶，但回想起來還是有意義的。

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