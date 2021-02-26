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2021年2月26日星期五
語文同樂 第493期
社會事件影響 6學生申轉校
華英原址重建 料2024年竣工
東華學院：去年86%畢業生半年內獲聘
公大校長黃玉山掌研資局
潮看文史：意（ji3） 頭（tau4）
潮看文史：新年總要吃豬手？
放空標點：領帶
時代沉思．掉了鼻子的官員：果戈里的批判與想像
閱讀篇章：〈元宵〉——格非
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：經典例子應用──屈原
綜合精練．演講辭：健康生活周 整合拓展示例
古典今用：只有一片月色，你赴約否？
周圍「中」：上山捉蟹 難上加難
周圍「中」：用對方法做對事
答案
時事中文：有機難辨
答案
人生教練：史聖 司馬遷
講故事：逃出蜘蛛網
文從字順：真與直
放空標點：領帶
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【明報專訊】我聽過這一句話：打領帶吧，給人專業的感覺。這令我想起母校的一段往事。
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社會事件影響 6學生申轉校
華英原址重建 料2024年竣工
東華學院：去年86%畢業生半年內獲聘
公大校長黃玉山掌研資局
潮看文史：意（ji3） 頭（tau4）
潮看文史：新年總要吃豬手？
放空標點：領帶
時代沉思．掉了鼻子的官員：果戈里的批判與想像
閱讀篇章：〈元宵〉——格非
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：經典例子應用──屈原
綜合精練．演講辭：健康生活周 整合拓展示例
古典今用：只有一片月色，你赴約否？
周圍「中」：上山捉蟹 難上加難
周圍「中」：用對方法做對事
答案
時事中文：有機難辨
答案
人生教練：史聖 司馬遷
講故事：逃出蜘蛛網
文從字順：真與直
社會事件影響 6學生申轉校
華英原址重建 料2024年竣工
東華學院：去年86%畢業生半年內獲聘
公大校長黃玉山掌研資局
潮看文史：意（ji3） 頭（tau4）
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綜合精練．演講辭：健康生活周 整合拓展示例
古典今用：只有一片月色，你赴約否？
周圍「中」：上山捉蟹 難上加難
周圍「中」：用對方法做對事
答案
時事中文：有機難辨
答案
人生教練：史聖 司馬遷
講故事：逃出蜘蛛網
文從字順：真與直
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