華英原址重建 料2024年竣工

據教育局文件簡介，創校50年的華英中學將於原址常和街8號重建校舍，有關工程計劃範圍包括拆卸現有校舍，以及興建1所設有30間課室的中學，暫定今年第三季展開，以期2024年第三季完成，暫定涉及費用約2億至5億元。校長尹志華於該校網的短片稱，新校舍將設有演講廳、不同領域展示區等，亦會加建室內體育館。因應重建工程，學校下學年起亦將遷往新蒲崗的校舍。

蕭漢森小學重置 沙田公立學校改建

教育局早前公布重置校舍安排，保良局蕭漢森小學獲分配火炭坳背灣街的新校舍。有關工程計劃於坳背灣街興建一所設有24間課室的小學，並暫定今年第四季展開工程，以期在2024年第二季完成；沙田公立學校的改建計劃則擬於今年第三季展開建造工程，料2024年第一季完成。有關工程主要為該校興建一座新翼大樓及改建現有設施，讓該特殊學校能配合新高中學制及特殊學校學生延長學習年期的改善措施，包括就校內現有斜坡進行提升工程，所涉費用暫定為2億元以下。