社會事件影響 6學生申轉校

25宗警察子女遭欺凌個案 3成立

多名議員昨於會上稱，接獲個案有教師因政見問題帶頭欺凌學生。工聯會麥美娟稱，有學生遭教師「周圍講」其家人屬建制派，致該學生整年不上學。麥說有關家長不可能向學校投訴子女遭欺凌，「校長不一起欺凌已經算偷笑」，就算家長向教育局分區投訴亦會轉交學校調查。她問局方會否設熱線，准家長匿名投訴欺凌問題，由局方直接調查。

蔡若蓮說，前年社會運動期間局方曾探討設熱線處理欺凌投訴，但即使熱線接獲個案，亦要交由教育局分區及涉事學校處理，教育局不可能繞過學校「凌空處理投訴」，加上熱線或遭濫用，認為對處理有關問題無實質幫助。她說倘學生在校遇欺凌，可向學校反映以即時處理；若對學校無信任，則可向教育局分區投訴，由局方介入跟進。

蔡若蓮：兩宗已轉校 設熱線無助處理欺凌

蔡說檢視過欺凌投訴調查結果，程度嚴重、涉暴力的學生在學校記大過；倘個案涉及刑事罪行，學生會接受警司警誡。她說除懲罰，學校教育亦要加強輔導，引導學生「走回正路」。

新民黨容海恩稱接獲個案，有學生向教師反映欺凌問題，「老師當然不承認情况，處理不到（問題）」，令該學生想轉校。蔡若蓮說，去年6月至今局方接獲6宗與社會事件有關的轉校要求，當中兩宗已轉校，其餘經調解後學生留在原校就讀。蔡表示，學生轉校需適應新環境及課程，轉校非從根本解決欺凌的好措施。

對於有議員認為「不少老師價值觀出問題」，蔡說局方重視教師操守，其一言一行對學生影響深遠，不得以個人政治立場影響學生。學生方面，蔡說今年局方將「同理心」及「守法」新增為價值教育的核心價值，冀培養學生對人有愛。她說倘校內仍有政治化欺凌問題，相關者應盡快轉告當局，強調會嚴肅跟進。