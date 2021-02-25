教育
常識天下 第206期

今期流行：利市錢點「算」好？

【明報專訊】今年2月26日是正月十五元宵節，傳統有一說法，指元宵節以後才能拆利市，不知大家家中可有這傳統習慣？你又會如何處理利市錢？

上 / 下一篇新聞