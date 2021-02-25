Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年2月25日星期四
通通識 第695期
教育預算1109億 佔15.2%10年低 未提幼師薪級表 教協稱失望
2.25億資助小學推廣IT 每校最多40萬
農民工
時事議題：三農問題
時事議題：科技助農業發展？
時事議題：答題指引
議題close-up：社區報
題型拆解：鎖定命題討論點
爆point大全：傳統習俗的社會功能
觀點與角度：電話卡實名制爭議
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：工作假期
挪威人愛吃「生冷」食物？
真假fun一fun：挪威人愛吃三文魚？
新聞有常識：古人美白
新聞有常識：答案
世界幹什麼：超級碗焦點多
時光之旅：1996年2月27日——寶可夢系列誕生
今期流行：利市錢點「算」好？
今期流行：考考你．答案
意見調查：
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.D
上 / 下一篇新聞
教育預算1109億 佔15.2%10年低 未提幼師薪級表 教協稱失望
2.25億資助小學推廣IT 每校最多40萬
農民工
時事議題：三農問題
時事議題：科技助農業發展？
時事議題：答題指引
議題close-up：社區報
題型拆解：鎖定命題討論點
爆point大全：傳統習俗的社會功能
觀點與角度：電話卡實名制爭議
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：工作假期
挪威人愛吃「生冷」食物？
真假fun一fun：挪威人愛吃三文魚？
新聞有常識：古人美白
新聞有常識：答案
世界幹什麼：超級碗焦點多
時光之旅：1996年2月27日——寶可夢系列誕生
今期流行：利市錢點「算」好？
今期流行：考考你．答案
意見調查：
教育預算1109億 佔15.2%10年低 未提幼師薪級表 教協稱失望
2.25億資助小學推廣IT 每校最多40萬
農民工
時事議題：三農問題
時事議題：科技助農業發展？
時事議題：答題指引
議題close-up：社區報
題型拆解：鎖定命題討論點
爆point大全：傳統習俗的社會功能
觀點與角度：電話卡實名制爭議
新聞測驗：
星級例子庫：工作假期
挪威人愛吃「生冷」食物？
真假fun一fun：挪威人愛吃三文魚？
新聞有常識：古人美白
新聞有常識：答案
世界幹什麼：超級碗焦點多
時光之旅：1996年2月27日——寶可夢系列誕生
今期流行：利市錢點「算」好？
今期流行：考考你．答案
意見調查：
prev
next
相關新聞
新聞測驗：