2.25億資助小學推廣IT 每校最多40萬

當局2019年提出「中學IT創新實驗室」計劃，2020/21至2022/23共3個學年內向每間資助中學提供最多100萬元，以添置資訊科技設備和舉辦相關課外活動。政府消息稱，該計劃去年12月接受申請，截至本月初收到約百間中學申請。消息續稱，奇趣IT識多啲計劃料今年9月推出，架構基本與「中學IT創新實驗室」一樣，約536間資助小學可以申請，每間小學未來3學年最多可獲40萬元資助，參加聯校比賽、編程班等資訊科技課外活動。

須提交活動詳情 「裝修電腦室」不符資格

消息稱，小學申請時須向當局提交活動詳情及費用，評審委員會檢視申請後批出款項，如學校未用盡撥款可帶到下次申請。學校購買硬件設備及服務費用不可多於20萬元，並舉例稱學校倘單以裝修電腦室及購置平板電腦作電子教學申請撥款，則未符申請資格。

樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅說，該校設編程興趣班，倘在坊間聘請具質素的導師到校教授，導師工資每小時約2000元。她認為當局提供資助可讓學校多購買有關服務，減輕校內教師負責資訊科技興趣班的壓力。她認同當局就資助使用範圍設限，稱坊間未必有很多資訊科技課程提供者，若學校領取資助後爭相購買課程，或令課程變貴。

（2021/22財政預算案）