教育預算1109億 佔15.2%10年低 未提幼師薪級表 教協稱失望

較上年度開支減14億

教育局：非經常開支所需現金流量減

教育局長楊潤雄於facebook稱，教育是培育人才關鍵，政府仍會繼續大力投放資源，教育方面經常開支將突破千億至1007億元，佔政府總經常開支19.5%，10年間累計增加67%，顯示政府對投資教育的長遠承擔。不過，以教育開支預算來看，2021/22年度比2020/21減14億元。教育局回覆查詢時稱，主要由於非經常開支項目所需現金流量減少，很大程度上是因為在2019/20學年為日校學生提供津貼已在2020/21年度完成。

續代繳DSE考試費 無計劃恒常化

2021/22年度推行的新措施（見表），包括第四年為DSE學校考生付考試費，政府消息人士昨稱，暫無計劃恆常化措施，解釋疫情下政府財政緊絀，且考慮到「用者自付」原則，目前已有一定措施協助清貧學生。教育局亦投放1.1億元，為資助學校安裝自動感應水龍頭，取代手動水龍頭。政府消息人士表示，截至2月中有逾600間學校申請安裝自動感應水龍頭，涉及逾2萬個，工程顧問會於第一季到校視察，料第二季可開展工程。

教協稱，今年《財政預算案》是連續第二年沒有專門章節闡述教育，「對教育界重大訴求零回應」。教協又表示，特首林鄭月娥曾向幼教界承諾為幼師制定薪級表，然而今屆政府任期已近尾聲，本年財政預算案仍隻字不提，幼教界極度失望，恐進一步推高幼師流失。

教聯：欣賞推新措施支援創科教育

教聯會稱，欣賞政府推出措施，加強支援學校推行創科教育，然而，目前疫情持續，師生在防疫及電子學習方面，均有待政府加強支援。至於會否於疫情下提供額外津貼，政府消息人士昨稱當局早前已向學校發放一筆過10萬元現金津貼，以聘請人手清潔，學校防疫抗疫資源暫時已經足夠，暫無計劃另外發放更多津貼。

明報記者

（2021/22財政預算案）