智障校組樂隊 老師：想證明不輸主流校

大學讀音樂出身的陳健，在招收輕中度智障學生的東華三院徐展堂學校任教。雖然該校學生部分能力與主流生有異，但陳健說，她為學校樂隊挑選成員時「近乎主流生的要求」。她稱成員除了要對音樂靈敏、拍子準確，亦要獨立及守紀律。她說學生一般或「多嘴」，老師一離開就各自聊天，但樂隊成員一到音樂室，就要自行搬出樂器、譜架準備練習。

部分學生不懂合奏 拍片助了解問題所在

陳健說，部分樂隊同學原本不懂何謂合奏，只顧自己演奏，不跟拍子，又蓋過其他樂器聲音，她要為學生錄影，讓他們得知問題所在。樂隊演出時學生負責樂譜不同部分，陳說有時學生聽見旁人演奏部分與自己不同，「會呆一呆，不知為何不同」，有學生又容易被其他旋律「帶走」，成員經多番嘗試才可互相配合。

能力稍遜者「負責一小部分亦很高興」

曾獲藝術發展局頒發「傑出藝術老師獎」的陳健形容，樂隊訓練重複、艱苦，有時學生在約一小時的練習要全程站着，但當學生成功演奏後便會展露笑容，而能力稍遜的樂隊成員未必能演奏整首曲目，他們即使只負責一小部分亦很高興，「我很想將學到的事教人，他又能掌握並表現出來，是一件很開心的事」。

不執著樂理 冀學生享受音樂

除了帶領校隊，陳健亦要教授常規音樂堂。她記得剛入職時，學生上音樂堂均表現雀躍，不像一般被家人逼學琴、抗拒音樂的小孩。然而初時她以主流方法教授，「想教學生第九交響曲學到什麼、原來《小星星》由莫札特歌曲而來」，導致「我有我講，他坐在這裏聽，但他不知道我講什麼」。陳老師一心將所學傳授學生，學生卻未能吸收。及後獲同事提醒，她發現自己未照顧智障學生學習需要，故此她不再執著讓學生學懂樂理知識，並調適教學，製作多張圖卡，上有形容心情的文字及圖案，讓缺乏語言能力及專注力不足的學生，都可以表達自己聽歌的感受、享受音樂。