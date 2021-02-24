恒大未擬推國安教育 校長：總之要護學術自由 稱若學習單位想推 會容許

教員倘加題材 須以教育大綱為基礎

教育局早前向中小學發出國安教育「學校行政及教育指引」，大學則沒有。恒大昨舉辦新春傳媒聚會，被問及學校的國安教育發展，何順文稱校方沒就國安教育收到官方正式通知或指引，暫未曾正式討論。至於會否設立相關課程，他說恒大所有學科按既定的學術發展計劃設立，並經學術及職業資歷評審局審批，而經審批的課程不可隨便更改，如教職員希望加入個別題材，只要以原定教育大綱為基礎，一般都有其自主性，不過學校暫時無特別因應國安教育開辦新學科及課題。

今年目標招生2000 內地生學額150

至於收生情况，中六適齡學生人數仍在低位，何順文稱去年招收了約2054名學生，一年級及高年級新生各佔約一半，預料今年收生定不會上升，會以招收約2000名新生為目標。他續稱，去年共錄取了約100名內地生，而今年內地生的申請比去年同期大增35%，認為內地生對社會事件或疫情的顧慮已「消化晒」，內地生考慮該校特色後才選擇報讀，而下學年有150個內地生學額。

疫情持續逾年，何順文稱該校雖無醫科及工程學科，但亦希望為疫情出一分力，故商學院本月成立了「初創企業及中小企資源中心」，讓學生在教授領導下成為中小企的義務顧問，為中小企建議不同方案以解決疫情帶來的問題，包括人事、現金流等，暫計劃招募約40名學生義工及邀請10間企業參與。

擬設新教學大樓 設影視專用錄影室

何順文又透露，校園將會設立新教學大樓作為「創意人文中心」（暫定名稱），設影視專用錄影室及剪接室等，計劃今年中動工，明年9月落成。

教育局早前公布推出應用學位課程先導計劃，邀請「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」下提供自資學士學位課程至少3年經驗的院校參加。被問及恒大會否開辦應用學位課程，何順文表示，校方曾鼓勵各學院嘗試設計一個應用學位課程，惟各院長及學系主任至今未能許諾，相信恒大不會是首批參與的院校。他解釋，當局就有關課程有不少要求，「玩一大餐」又要修改學科不少核心設計，考慮到院校收生情况不俗，並平衡了院校自主性及行政成本後，決定暫不參與有關計劃。