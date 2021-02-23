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2021年2月23日星期二
星笈中文 第020期
「復課」首日 教局更新健康指引：師生未遵強檢回校 校方須報執法者
教局：國家安全教育 不限於教條文
TSA連續兩年停辦
星笈秘技：7 科5** 獨欠中文
星笈秘技：語感不強 兩招分享 勤分析考評答案 狂操卷三
文言遷移：傷心人別有懷抱——《青玉案•元夕》的抒情結構
卷一拆題：找不同：比較說明 兼論兩者
備戰文憑：「見其文，思其神」——具象化 寫出事物神髓
星笈秘技：7 科5** 獨欠中文
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