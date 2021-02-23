「復課」首日 教局更新健康指引：師生未遵強檢回校 校方須報執法者

檢測陰性須先通知 始可返校

教育局昨日更新學校健康指引，列明當校內出現屬「受檢人士」的教職員或學生時須採取的應變措施（見表）。指引稱，有關師生須於指定日期內盡快檢測，確定為陰性後通知學校，才能回校工作或上學；若學校發現有人違例返回校舍，應提醒其未有遵從檢測公告即屬犯罪，可罰款5000元，並會收到強制檢測令。

指引又列明，學校可按情况安排教職員在家工作，如學校認為以薪金津貼支薪的教職員工作性質並不適合在家工作，有關教職員應盡快連同有關證明，如住址證明，向學校申請有薪特別假期，並由校董會或法團校董會審核及記錄在案。

全校復課學校稱只數人告假

教育局早前表示，若所有教職員定期檢測，全校學生可回校上半天課。路德會西門英才中學昨日安排各級學生回校上課，助理校長陳耀輝稱，昨日回校安排整體順利，只有約7名學生告假。他說，為免人群聚集，校方特意安排學生分批小息及放學，學生於特定小息時間才可「自由活動」，並於校務處安排了指定地點讓學生進食，不過昨日未見有太多學生到該處吃小食。

福建中學附屬學校早前亦已申請了全校復課，不過校方昨日只安排三級學生先行回校，3月3日才正式全校上面授課。校長徐區懿華表示，有三級學生正進行「進展性評估」，為免他們太大壓力，校方安排他們在家完成評估，故昨日只有小一、小五及小六學生回校。她說，原本以為有家長會擔心疫情請假，但昨日只有少於10名學生告假，而家長明白校方的防疫措施「執得好緊」，相信數日後亦會安心讓子女回校上課。