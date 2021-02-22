Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年2月22日星期一
常識學堂 第202期
滕錦光：理大衝突「和平解決」 自評表現佳 稱「警察被射一箭最嚴重」 不掌握反修例被捕學生數字
談年輕人抗拒大灣區 「不形容偏見，但應先了解」
資優學苑新院長：重點培養創業表演藝術
時事懶人包：名牌棄租旺區
時事點對點：歐盟再生能源發電比例 首超化石能源
時事點對點：大灣區青年就業計劃
Data解密：疫下兒童難保身心健康
新媒體時代：虛擬偶像來「宅」 人工智能乘風
Road to 5**：The stigmatisation of AIDS
每周焦點：疫下資源大減 保育窮中求變
校園太空館 觀日月星辰
STEAM校園：觀星學習天文知識
新聞解碼：搶包山取消
答案
偵探M.A.D. 長大了，真好！
濕地居民：認識斑蝶習性
互動專區：春天潮濕大霧
偵探M.A.D. 長大了，真好！
prev
next
【明報專訊】身邊人都說你長大了，你也發現身體的變化、力氣變大、家人對你增加信任……長大了是好還是煩呢？要是你能掌握6個任務，你就能享受長大了。
上 / 下一篇新聞
滕錦光：理大衝突「和平解決」 自評表現佳 稱「警察被射一箭最嚴重」 不掌握反修例被捕學生數字
談年輕人抗拒大灣區 「不形容偏見，但應先了解」
資優學苑新院長：重點培養創業表演藝術
時事懶人包：名牌棄租旺區
時事點對點：歐盟再生能源發電比例 首超化石能源
時事點對點：大灣區青年就業計劃
Data解密：疫下兒童難保身心健康
新媒體時代：虛擬偶像來「宅」 人工智能乘風
Road to 5**：The stigmatisation of AIDS
每周焦點：疫下資源大減 保育窮中求變
校園太空館 觀日月星辰
STEAM校園：觀星學習天文知識
新聞解碼：搶包山取消
答案
偵探M.A.D. 長大了，真好！
濕地居民：認識斑蝶習性
互動專區：春天潮濕大霧
滕錦光：理大衝突「和平解決」 自評表現佳 稱「警察被射一箭最嚴重」 不掌握反修例被捕學生數字
談年輕人抗拒大灣區 「不形容偏見，但應先了解」
資優學苑新院長：重點培養創業表演藝術
時事懶人包：名牌棄租旺區
時事點對點：歐盟再生能源發電比例 首超化石能源
時事點對點：大灣區青年就業計劃
Data解密：疫下兒童難保身心健康
新媒體時代：虛擬偶像來「宅」 人工智能乘風
Road to 5**：The stigmatisation of AIDS
每周焦點：疫下資源大減 保育窮中求變
校園太空館 觀日月星辰
STEAM校園：觀星學習天文知識
新聞解碼：搶包山取消
答案
濕地居民：認識斑蝶習性
互動專區：春天潮濕大霧
prev
next