教育
常識學堂 第202期

偵探M.A.D. 長大了，真好！

【明報專訊】身邊人都說你長大了，你也發現身體的變化、力氣變大、家人對你增加信任……長大了是好還是煩呢？要是你能掌握6個任務，你就能享受長大了。

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