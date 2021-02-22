教育
常識學堂 第202期

新聞解碼：搶包山取消

【明報專訊】太平清醮是長洲的年度盛事，「飄色巡遊」及「搶包山」吸引很多市民遊客慕名而來。由於疫情關係，兩項活動都要取消。幸好，其他巡遊、興建3座包山以祭祀北帝等傳統習俗還可繼續舉行。

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