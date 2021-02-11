教育
常識學堂 第202期

STEAM校園：觀星學習天文知識

【明報專訊】「樂學、樂玩」是佛教黃焯菴小學的學習宗旨，因此學生上午專心上課，下午則會在活動及遊戲中學習。學校近日更添置多個設備，讓同學在課本學習天文知識之外，多方面認識宇宙。

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