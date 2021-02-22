教育
通通識 第694期

時事懶人包：名牌棄租旺區

【明報專訊】香港向來被稱為「購物天堂」，中環、銅鑼灣、尖沙嘴名店林立。受不同因素打擊，零售業市况低迷，奢侈品牌在港投資發展更加謹慎，有品牌關閉部分分店。

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