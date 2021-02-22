資優學苑新院長：重點培養創業表演藝術

目前學苑7000多名會員，約五成半學生都經數學及科學渠道推薦進學苑。黃金耀形容是「先有雞或雞蛋」的問題，又說想把STEM以外的事「做好一點」，並特別指明表演藝術方面。他說，雖然個人於藝術方面能力不強，但希望可發展一些相關課程及活動，如中國傳統戲曲。

除了藝術，黃亦希望重點培育創業精神，一些高中生年齡上雖未可做老闆，但技能、科學主意上已符合做老闆資格；不少學生懂製作好產品，但做生意上連報稅、強積金、知識產權等問題亦不懂，不少初創失敗不在產品及服務，而是配套計劃，盼學苑未來舉辦工作坊及邀請初企分享，甚至讓學生到公司當實習生及到海外企業交流。

黃金耀稱，學苑角色是要把礦石雕琢成寶石或鑽石，「看看校長或老師，懂不懂找出一個好石」。學校通常偏向好成績學生，曾有學校直接推薦成績前10的學生，但他們未必適合課程，未來會加緊向學校說明不要只看成績。而在學苑較高階的課程，如科研、初創企業等涉及創意、興趣的工作坊，黃也會親身上場面見學生。