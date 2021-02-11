滕錦光：理大衝突「和平解決」 自評表現佳 稱「警察被射一箭最嚴重」 不掌握反修例被捕學生數字

滕錦光2019年7月上任校長，正值反修例風波，理大校園更成其中一個「戰場」，其間滕發表錄影講話呼籲示威者離開，亦有入校視察；解封後，滕聯同校董會主席林大輝回校園視察破壞情况，稱理大是「今次政治事件的最大受害者」。滕接受專訪時回看，形容事件是人生最具挑戰的事，大學校長前身也只是大學教師，主要處理學術及辦學問題，甚感擔心，「萬一有人過程中受傷，或者是失去生命，那就大事了」。

稱壓力很大已盡全力 不排除有更好方法

他續說，處理事件的原則是保證各人安全，稱事件最終無人受嚴重傷害，「最嚴重的就是那個警察被那個示威的人射了一箭，大家都記得，我覺得總體和平處理，沒有造成更大的傷害，算是不幸中的大幸」。他表示不排除有更好的處理方法，「大家有不同看法，但是我們的處理最終是和平處理」。

翻查資料，2019年11月17至29日期間理大爆發衝突，警方曾施放多枚催淚彈及使用水炮車，示威者以汽油彈還擊，校園內外一度火光熊熊。紅十字會人員曾於11月18日稱在現場處理40個案，較嚴重個案包括骨折及傷口須縫針；醫院管理局翌日亦出稿稱多間公立醫院急症室早上合共接收了約80名來自理大的傷者，另有約200名傷者分送12間公立醫院處理。

招人未明顯影響 指學生佔「被圍者」少數

至於反修例事件對學校聲譽影響，他稱表面運作、招人及招生未有明顯影響，「我覺得還好，還不錯」，稱2019年事件時社會有不同認知，「以為這是理工大學的學生自己在學校搞破壞」，強調校園事件勸離的1100多名示威者中，理大學生只46人，事件過去後校方多番解釋，社會現在「都搞清楚、理解了當時的情况」，他並不掌握理大於反修例事件中被捕人數。

事件中校園許多設施被破壞，曾有報道稱維修費達7億，滕錦光笑言「肯定沒那麼多錢，7個億我也拿不出來」，惟未透露費用，「但是幾千萬肯定也不夠」。他承認學校有一定財政壓力，「因為學校發展是要做的，你把錢用在這個地方，其他就沒那麼多」，但維修攤長兩三年進行，總體影響不太多，料今年底完成工程。

明報記者