培僑深圳辦港人子弟中小學 爭9月開學

深圳市政府、培僑教育機構及信義控股集團有限公司昨就辦學協議，分別在本港及深圳簽約，特首林鄭月娥、教育局長楊潤雄等出席港方儀式。林太致辭稱，愈來愈多港人到大灣區工作和生活，有必要為他們子女提供多元教育。她說，政府正積極落實更多支持港人在大灣區工作及生活的措施，民間的共同參與不可或缺，「培僑教育機構這次在深圳辦學就是極佳例子」。

可揀中英港課程 校長：看不到不能教什麼

新校名為「香港培僑書院深圳龍華信義學校」（下稱培僑信義學校），由信義控股集團斥資超過15億元興建，培僑教育機構負責營運。校舍鄰近高鐵深圳北站，校方爭取9月開學，首階段招收小一至中四學生，預計中小學12個年級共提供3000多個學位。入讀學生可選擇內地或本港課程，該校高中提供內地高考、本港DSE及英國IAL等課程。

至於有否本港的課題教師在內地不能教授，培僑信義學校總校長吳育智說，「不太看到有什麼事不能教」，而學校位處內地，要遵守當地政策及法規。吳又說，內地課程設政治課，但當局對新校的香港課程不設相關要求。