倘未完成內地考察 教局稱學生有後果

會上多名教師關注內地考察是否強制。課程發展處代表多次重申，內地考察是「課程的一環」，希望學校鼓勵學生參與。課程發展議會—香港考試及評核局重新冠名科目委員會成員楊映輝說，如有學生家長反對，作為教師應向學生解釋這是寶貴的學習機會，若身邊同學都有參與，唯獨自己沒有，「其實都是一種缺陷」。

教育局課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫺表示，正就反映學生專題研習表現的方式諮詢，包括反映於學生學習概覽（SLP）或成績表，學生如升學或見工，「因為是課程一部分，你無完成，一定會有一些後果」，倘有學生因個別情况無法參與，會按情况處理。

專題研習不納入公開試 校本評核

至於具體實行，教育局課程發展處課程發展主任（通識教育）李傑泉表示，內地考察主要集中中華文化課題，而學生參加內地考察後做的專題研習與現行的獨立專題探究（IES）完全不同，除不會納入公開考試，亦不會有統一報告表述格式、字數限制及統一評分準則，學校可按照校本情况評核。

他又說，新科目無硬性規定考察日數長短或路線遠近，局方會參考過往內地交流計劃，推出一些配合新科目宗旨的內地考察團讓學校參加，學生亦可獲資助。